Κίνα-κοροναϊός: Χτίζουν νοσοκομείο για τους ασθενείς μέσα σε 10 μέρες

Σε χρόνο ρεκόρ προσπαθούν να κατασκευάσουν οι τοπικές Αρχές το ολοκαίνουργιο νοσοκομείο στην Ουχάν της Κίνας.

Στο νοσοκομείο αυτό θα νοσηλεύονται όσοι μολυνθούν από το νέο κοροναϊό, καθώς οι υγειονομικές υπηρεσίες της πόλης έχουν λυγίσει υπό το βάρος των εκατοντάδων κρουσμάτων, καθώς τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ανέρχονται σε 830 και οι νεκροί σε 26.

BREAKING: Wuhan, China halts all travel in and out of the city after Corona Disease kills 17, and has infected over 600+ people worldwide.

Scientists at the CDC are saying that over 10,000+ people could have been exposed to the deadly virus.#CoronaVirus #Corona #VirusChina pic.twitter.com/CSgJAoLNJF

