Κίνα: Ανέφερε λιγότερα κρούσματα από τα πραγματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα

Έγγραφα που διέρρευσαν από την Κίνα δείχνουν ότι η χώρα στα πρώτα στάδια της πανδημίας του κορονοϊού ανέφερε λιγότερα κρούσματα από τα πραγματικά, ακόμη και λιγότερα από τα μισά, καθώς υποτιμούσε τη σοβαρότητα του ιού και απέτυχε να εντοπίσει γρήγορα νέες μολύνσεις, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN.

Τα έγγραφα αυτά, τα οποία το CNN έδωσε για επιβεβαίωση σε έξι ειδικούς, δείχνουν ότι το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα απέκρυπτε ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τον κορονοϊό από τον Οκτώβριο του 2019 ως τον Απρίλιο του 2020, μια κρίσιμη περίοδο στη διάρκεια της οποίας ο SARS- CoV-2 εξαπλώθηκε από την Κίνα σε όλο τον κόσμο και προκάλεσε την πανδημία.

Η Κίνα έχει απορρίψει επανειλημμένα τις καταγγελίες των ΗΠΑ και άλλων χωρών ότι σκοπίμως απέκρυψε πληροφορίες για τον κορονοϊό.

Το CNN επισήμανε ότι τα έγγραφα αυτά δεν δείχνουν σκόπιμη απόκρυψη πληροφοριών, αλλά καταδεικνύουν ότι υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των όσων πίστευαν οι αξιωματούχοι και αυτών που ανακοίνωναν στο κοινό.

