Καθυστέρηση στις παραδόσεις εμβολίων Johnson & Johnson στην ΕΕ – Στον αέρα η αυριανή παραλαβή εμβολίων στην Κύπρο

Η Johnson & Johnson ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις εμβολίων της στην Ευρώπη, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο κατά πόσον θα παραδοθούν στην Κύπρο τα 2.400 εμβόλια της συγκεκριμένης εταιρείας όπως είχε προγραμματιστεί.

Νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) εξετάζει την αναστολή χορήγησης του εμβολίου της Johnson & Johnson μετά από 6 περιστατικά θρομβώσεων.

Πρόκειται για έξι γυναίκες μεταξύ 18 -48 ετών σε 7 εκατ. εμβολιασμούς στην χώρα, σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους ενήμερους με την απόφαση.

Η Κύπρος αναμένει να παραλάβει αύριο, Τετάρτη 14 Απριλίου τις πρώτες 2.400 δόσεις του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & Johnson κατά του κορωνοϊού. Γεγονός που έχει προκαλέσει μια σχετική αναστάτωση στο Υπουργείο Υγείας το οποίο προσπαθεί να μάθει κατά πόσον η καθυστέρηση που ανακοίνωσε η φαρμακευτική εταιρεία αφορά τις δόσεις που αναμένει να παραλάβει αύριο η Κύπρος.

Πάντως η ανακοίνωση της καθυστέρησης στην παράδοση των εμβολίων από την εταιρεία δεν ξεκαθαρίζει ποιες ποσότητες αφορά.

#BREAKING US regulators recommend ‘pause’ in use of J&J vaccine over blood clot fears pic.twitter.com/DW3DbfgWpz

