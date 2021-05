Καθηλωτικές εικόνες και βίντεο από την χθεσινή υπερπανσέληνο και την ταυτόχρονη σεληνιακή έκλειψη

Το φεγγάρι πρόσφερε ένα μοναδικό θέαμα σε πολλά μέρη του κόσμου την Τετάρτη, καθώς η πρώτη ολική σεληνιακή έκλειψη εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια συνέπεσε με την υπερπανσέληνο.

Το πορτοκαλοκόκκινο φεγγάρι ήταν εκθαμβωτικό καθώς σκαρφάλωνε πάνω από τους ουρανούς του Ειρηνικού, καθώς και το δυτικό μισό της Βόρειας Αμερικής, τμήματα της Νότιας Αμερικής και της ανατολικής Ασίας.

Το χρώμα του «αίματος» είναι το αποτέλεσμα όλων των ανατολών και των δύσεων του ηλίου στην ατμόσφαιρα της Γης που προβάλλονται στην επιφάνεια της έκλειψης του φεγγαριού.

Περισσότερες σεληνιακές εκλείψεις αναμένοται εντός του 2021. Στις 19 Νοεμβρίου, θα υπάρξει σχεδόν ολική έκλειψη, όπου το φεγγάρι θα γίνει αχνό αλλά δεν θα κοκκινίσει.

Η επόμενη ολική σεληνιακή έκλειψη θα γίνει τον Μάιο του 2022. Η τελευταία ήταν τον Ιανουάριο του 2019.

Neither a supermoon nor a blood moon is that rare, but seeing both together is unusual, scientists say. It usually happens once every several years, depending on where in the world you live. https://t.co/quTdygVscK pic.twitter.com/C0YQmlEJCC

— The New York Times (@nytimes) May 26, 2021