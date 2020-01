Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Τουρκία – 4 νεκροί (vid)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία σήμερα στις 19:55.

Περισσότερα από δέκα κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ ήδη έχουν επιβεβαιωθεί από τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, τέσσερις νεκροί και δύο τραυματίες.

Από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία σπεύδουν στην περιοχή που έχει πληγεί, αλλά το έργο τους αναμένεται να είναι εξαιρετικά δύσκολο, αφού η γη σείεται από τους μετασεισμούς.

Ηδη – σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίρες – έχει καταγραφεί ισχυρή δόνηση 5,4 ρίχτερ και μικρότερες της τάξης των 5,1 και 1.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στους δρόμους με τη θερμοκρασία στην περιοχή να βρίσκεται κοντά στο μηδέν.

Ο ισχυρός σεισμός ήταν επιφανειακός και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται κοντά στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία.

Το γραφείο διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού είναι το Σιβρίτζε.

Έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές χώρες της περιοχής σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο ισχυρότερος μετασεισμός που έχει καταγραφεί έως αυτή την ώρα είναι της τάξης των 5,4 ρίχτερ, ενώ προηγήθηκαν δονήσεις 5,1 και 5 Ρίχτερ, αλλά και δεκάδες μικρότερες.

Το επίκεντρο του σεισμού είναι 19 νοτιοδυτικά της πόλης Sivrice της Τουρκίας.

Some buildings in affected areas in Turkey have collapsed after a magnitude 6.8 earthquake struck eastern Turkey#Turkey #Earthquake pic.twitter.com/ErfmPp9hai — CNW (@ConflictsW) January 24, 2020