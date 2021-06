ΗΠΑ: Σήμερα ο Μπάιντεν αναμένεται να ανακοινώσει το σχέδιό διανομής 80 εκατ. δόσεων εμβολίων

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε χθες Τετάρτη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν

θα ανακοινώσει πιθανόν αυτή την εβδομάδα το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τη διανομή 80 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων κατά της COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Θέλω να ξέρετε ότι εντός ημερών, πιθανόν σήμερα Πέμπτη, ο πρόεδρος θα ανακοινώσει πιο λεπτομερειακά το σχέδιο που έχει καταρτίσει για να μοιραστούν 80 εκατ. δόσεις εμβολίων σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο κ. Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Σαν Χοσέ.

While in San Jose, I was glad to spend time with the @USEmbassySJO team. I am so grateful for the hard work – day in and day out – of each and every staff member, all of whom support @StateDept‘s mission, U.S. foreign policy, and stronger ties with our neighbors. pic.twitter.com/W3UUxjN2LC

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 2, 2021