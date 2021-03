ΗΠΑ : Πήγε να επιτεθεί σε 75χρονη Ασιάτισσα αλλά… κατέληξε στο νοσοκομείο

Η 75χρονη Σάο Τσεν Σιέ περίμενε να ανάψει το φανάρι σε διασταύρωση στο Σαν Φρανσίσκο, όταν ξαφνικά ο 39χρονος άνδρας έτρεξε προς το μέρος της και της έριξε γροθιά στο πρόσωπο. Η ηλικιωμένη άρπαξε μια σανίδα και αντεπιτέθηκε, χτυπώντας τον δράστη στο πρόσωπο.

Η αστυνομία έφτασε γρήγορα στο σημείο. Η ηλικιωμένη έκλαιγε, κρατώντας σφιχτά τη σανίδα, ενώ ο αιμόφυρτος δράστης είχε τοποθετηθεί σε φορείο. «Γιατί με χτύπησες αλήτη;», τον ρωτούσε η 75χρονη γυναίκα.

Ο 39χρονος δράστης, Στίβεν Τζένκινς, αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για «άσχετο πρότερο ιατρικό ζήτημα» σύμφωνα με την αστυνομία και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη φυλακή. Η εγγύηση ορίστηκε στα 50.000 δολάρια.

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2

— Dennis O’Donnell (@DennisKPIX) March 17, 2021