ΗΠΑ: Μακελειό κοντά στο αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ – Αναφορές για αρκετούς νεκρούς (βίντεο)

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός ένοπλου, σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σε ένα χώρο σιδηροδρομικής εγκατάστασης, κοντά στο αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ της βόρειας Καλιφόρνιας, την Τετάρτη το πρωί, δήλωσαν αξιωματούχοι της περιοχής.

Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι «πολλά άτομα» είναι νεκρά, συμπεριλαμβανομένου του σκοπευτή, ωστόσο η αστυνομία δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει λεπτομέρειες σχετικά με τραυματισμούς.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας της Σάντα Κλάρα ανέφερε στο Twitter πως αστυνομικοί βρέθηκαν γύρω στις 7 το πρτωί «στη σκηνή για να ερευνήσουν μια ενεργή κατάσταση πυροβολισμών» κοντά στη λεωφόρο West Younger, όπου βρίσκεται η εγκατάσταση εταιρείας σιδηροδρόμων.



Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν στη διάρκεια μιας συνεδρίασης συνδικάτων.

A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available.

— Sam Liccardo (@sliccardo) May 26, 2021