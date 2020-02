ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Μπρονξ

Πυρ μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Μπρονξ της Νέας Υόρκης άνοιξε ένας ένοπλος άνδρας, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Το εν λόγω περιστατικό έρχεται μόλις μερικές ώρες αφότου δύο αστυνομικοί του ίδιου αστυνομικού τμήματος δέχτηκαν επίθεση κοντά στο αστυνομικό τμήμα.

Πηγές της αστυνομίας δήλωσαν στη New York Post ότι ο ένοπλος είναι κατά πάσα πιθανότητα ο ίδιος που επιτέθηκε σε αστυνομικούς το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας μπήκε στο αστυνομικό τμήμα στην οδό Λόνγκγουντ στις 8πμ (τοπική ώρα) και άρχισε να πυροβολεί.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο χέρι.

ANOTHER NYPD OFFICER SHOT: A suspect walked into the @NYPD41Pct and shot an NYPD Lieutenant in arm. He was rushed to Lincoln Hospital and is in stable condition. Suspect is in custody. Appears to be the same suspect in last night’s shooting of a police officer.

