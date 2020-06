ΗΠΑ: Εν μέσω οργής και επεισοδίων αστυνομικοί «αγκαλιάζουν» διαδηλωτές

Τις τελευταίες ώρες, μία φωτογραφία του 2014 κάνει την επανεμφάνισή της, κατακλύζοντας το Διαδίκτυο. Συμβολίζει την ελπίδα. Χιλιάδες κόσμου, μάλιστα, την αναρτά στα social media, εν μέσω των οργισμένων και μαζικών διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Η φωτογραφία απεικονίζει ένα 12χρονο παιδί κλαίγοντας στην αγκαλιά ενός λευκού αστυνομικού. Το αγόρι της φωτογραφίας είναι ο 12χρονος Νταβόντε Χαρτ.

Το γεγονός συνέβη σε διαδήλωση στο Πόρτλαντ, κατά της μη δίωξης του αστυνομικού Ντάρεν Γουίλσον για το φόνο του 18χρονου Μάικλ Μπράουν στο Φέργκιουσον. Σήμερα, οι κινητοποιήσεις έχουν πάρει τη μορφή ενός μαζικού κινήματος. Στο οργισμένο πλήθος, η αστυνομία απαντά με καταστολή.Τις τελευταίες ώρες, όμως, πληθαίνουν οι αστυνομικοί που «αγκαλιάζουν» τους διαδηλωτές, εκφράζοντας την συμπαράστασή τους στον αγώνα τους. Σε μία συμβολική κίνηση, γονάτισαν.

In the midst of protests and destruction around the nation, a moving scene unfolded Sunday in New York when some police officers knelt with protesters. Similar heartening moments emerged even as cities around the US have seen days of violent protests. https://t.co/PleywhGf5T pic.twitter.com/2cJ0gh3kz5

