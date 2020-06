ΗΠΑ: Δολοφονήθηκε πρώην αστυνομικός στο Σεντ Λούις – Live μετάδοση στο facebook

Ένας πρώην αστυνομικός δολοφονήθηκε στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, καθώς προσπαθούσε να προστατέψει κατάστημα, στο οποίο κακοποιοί προσπάθησαν να εισβάλλουν.

Άγνωστο προς το παρόν αν η δράση των κακοποιών συνδέεται με τις διαδηλώσεις για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ και τυχόν λεηλασίες, ωστόσο προκαλεί σοκ το γεγονός ότι ο 77χρονος πρώην αστυνομικός, Ντέιβιντ Ντορν, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τους κακοποιούς σε δρόμο της πόλης, έξω από κατάστημα.

Αυτό που σοκάρει ωστόσο ακόμη περισσότερο, είναι ότι την ώρα που ξεψυχούσε, κάποιοι αντί να βοηθήσουν, τραβούσαν βίντεο και έκαναν μάλιστα και live στο Facebook, με τον άτυχο άνδρα να προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή, κρατώντας στα χέρια του το κινητό του.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 2.30 τη νύχτα (τοπική ώρα) όταν ακούστηκε ο συναγερμός από το κατάστημα ενός φίλου του. Πήγε να τσεκάρει τι γίνεται, αλλά οι δράστες τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ. Το βίντεο με τον 77χρονο πρώην αστυνομικό να ξεψυχά, έμεινε για λίγη ώρα στο Facebook, αλλά κατέβηκε γρήγορα. Για το περιστατικό ανέβασε ποστ στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σημείωσε πως «τιμούμε τους αστυνομικούς, περισσότερο τώρα από ποτέ».

Our highest respect to the family of David Dorn, a Great Police Captain from St. Louis, who was viciously shot and killed by despicable looters last night. We honor our police officers, perhaps more than ever before. Thank you! pic.twitter.com/0ouUpoJEQ4

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020