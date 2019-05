Ινδία: Γιατί οι υποψήφιες βασίλισσες ομορφιάς είναι όλες ίδιες

Ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ινδία, είναι σαν όλους τους άλλους. Η καριέρα της Πριγιάνκα Τσόπρα ξεκίνησε χάρη σε αυτόν, οπότε δεν είναι περίεργο που όλες χαμογελάνε στην φωτογραφία, περιμένοντας να αλλάξει η ζωή τους.

Σύμφωνα με την huffingtonpost.gr, η φωτογραφία όμως που κυκλοφόρησε με τις φετινές υποψήφιες έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους.

What is wrong with this picture? pic.twitter.com/61B23aYFr6

— Sameer Sewak (@Naa_Cheese) May 28, 2019