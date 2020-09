Η υποβάθμιση της… υποβάθμισης – Κατρακυλά η οικονομία της Τουρκίας

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Στην υποβάθμιση των αξιολογήσεων οκτώ εταιρειών που εδρεύουν στην Τουρκία, προχώρησε σήμερα ο οίκος Moody`s, διατηρώντας παράλληλα αρνητικές τις προοπτικές τους για πιθανή νέα υποβάθμιση εντός 12 μηνών.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, η σημερινή του ενέργεια ακολουθεί την απόφαση του να υποβαθμίσει το αξιόχρεο της Τουρκίας στις 11 Σεπτεμβρίου στο B2 από το B1, διατηρώντας παράλληλα αρνητικές τις προοπτικές. Προσθέτει ότι οι αρνητικές προοπτικές αντανακλούν τις αρνητικές προοπτικές με τις οποίες αξιολογείται το τουρκικό δημόσιο.

Σημειώνεται ότι μόλις, χθες, ο Moody`s είχε επίσης υποβαθμίσει 13 τουρκικές τράπεζες.

Συγκεκριμένα, ο Moody`s έχει υποβαθμίσει τις αξιολογήσεις των ακόλουθων οκτώ τουρκικών εταιρειών στο B2 με αρνητικές προοπτικές:

• Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. (Efes)

• Coca-Cola Icecek A.S. (CCI)

• Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. (Erdemir)

• Koc Holding A.S. (Koc Holding)

• Ordu Yardimlasma Kurumu (OYAK)

• Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Turkcell)

• Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. (Tupras)

• Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. (Sisecam)

Σημειώνει ότι οι αξιολογήσεις και οι προοπτικές των εταιρειών Petkim Petrokimya Holding A.S. (B2 αρνητικό), Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. (B2 αρνητικό) και Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Β3 αρνητικό) παραμένουν αμετάβλητες επειδή οι αξιολογήσεις τους βρίσκονται ήδη κάτω ή στο ανώτατο επίπεδο αξιολόγησης που διατηρούν τα κρατικά ομόλογα σε ξένο νόμισμα του τουρκικού δημοσίου.

Αναφέρει ότι οι περισσότερες εταιρείες συνεχίζουν να διαθέτουν συνετές χρηματοοικονομικές πολιτικές, επαρκή ρευστότητα, μέτρια μόχλευση και ισχυρά επιχειρηματικά προφίλ, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις υποστηρίζονται από την εκτός Τουρκία γεωγραφική διαφοροποίηση τους ή από έσοδα από εξαγωγές.

Προσθέτει, ωστόσο, ότι οι αξιολογήσεις τους περιορίζονται από την αξιολόγηση της τουρκικής οικονομίας σε ξένο νόμισμα, επειδή αυτές οι εταιρείες εκτίθενται ουσιαστικά στο πολιτικό, νομικό, φορολογικό και ρυθμιστικό περιβάλλον της Τουρκίας.

Ειδικότερα, ο Moody`s τονίζει πως ο κίνδυνος που δημιουργούν τα μέτρα που επιβάλλονται από την τουρκική Κυβέρνηση για τη διατήρηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας είναι όλο και πιο πιθανός.

«Αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει τις εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε καταθέσεις σε μετρητά σε ξένο νόμισμα ή να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους σε ξένο νόμισμα», υπογραμμίζει.

ΚΥΠΕ