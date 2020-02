Η Βρετανία εκτός ΕΕ: Τι αλλάζει για τους ταξιδιώτες μετά το Brexit

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μετά από 47 χρόνια κοινής πορείας και σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, η Βρετανία αποχώρησε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο μέχρι και το τέλος του 2020 θα παραμείνει μέλος της ενιαίας αγοράς και τελωνειακής ένωσης, υπό τους όρους της μεταβατικής περιόδου.

Η μεταβατική περίοδος θα παρέχει τη δυνατότητα στη βρετανική και την ευρωπαϊκή πλευρά να διαπραγματευτούν τις μελλοντικές τους σχέσεις, σε ό,τι αφορά το εμπόριο, αλλά και σε θέματα ασφάλειας.

Το πλαίσιο και το περιοχόμενο της μελλοντικής σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, οι έλεγχοι συναλλαγών ή οι περιορισμοί ταξιδιών δεν έχουν ακόμη καθοριστεί και θα αποτελέσουν μέρος των εμπορικών συνομιλιών, τους επόμενους 11 μήνες.

Η μεταβατική περίοδος μπορεί να παραταθεί μία φορά για περίοδο ενός ή δύο ετών, εφόσον συμφωνήσουν σχετικά και οι δύο πλευρές πριν από την 1η Ιουλίου 2020.

Τον Απρίλιο του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε ότι οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση για σύντομη διαμονή (για 90 ημέρες σε διάστημα 180 ημερών) εντός Σένγκεν.

«Η μεταβατική περίοδος, η οποία ξεκινάει από την 1η Φεβρουαρίου, θα σημαίνει ότι τα ταξίδια μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης θα παραμείνουν ακριβώς τα ίδια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020».

Η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ, έχει δηλώσει πως «ό,τι κι αν συμβεί, η ελευθερία μετακίνησης καθώς και η δυνατότητα εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς βίζα για τους Ευρωπαίους πολίτες, θα τελειώσει».

Για την ώρα, υπάρχουν σχέδια προκειμένου η Βρετανία να αποτελεί μέρος του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) από την επόμενη χρονιά.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNNi, αντίστοιχα με τη θεώρηση ESTA για ταξίδια στις ΗΠΑ για τα βρετανικά διαβατήρια, οι Βρετανοί πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν εντός Σέγκεν χωρίς βίζα, αλλά με Ηλεκτρονική Άδεια Ταξιδιού υπό την προϋπόθεση καταβολής αντιτίμου ύψους 7 ευρώ.

Η ταξιδιωτική αυτή «θεώρηση» θα έχει διάρκεια τριών ετών και θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Εξαίρεση θα αποτελεί η Ιρλανδία, καθώς από το 1923 οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας αλληλομετακινούνται χωρίς την ύπαρξη ταξιδιωτικής βίζας.

Επιπλέον, δεν θα υπάρξουν αλλαγές ούτε στις αεροπορικές συνδέσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς οι σχετικές διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν στα τέλη του 2020.

Τα ταξίδια των Κυπρίων από και προς τη Βρετανία θα πραγματοποιούνται όπως ακριβώς σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

«Κατά την αρχική μεταβατική περίοδο, οι επισκέπτες που ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη νοτιοανατολική Αγγλία είναι απίθανο να δουν μεγάλες αλλαγές, με τα δρομολόγια των πτήσων να πραγματοποιούνται ομαλά, ενώ οι Ευρωπαίοι επισκέπτες θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν με τις ταυτότητές τους», εξηγεί ο Φραν Ντάουντον, διευθύνων σύμβουλος του Tourism South East.

Ωστόσο, ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία για τη μελλοντική σχέση μέχρι το τέλος του έτους, υπάρχει η πιθανότητα οι ταξιδιώτες να πρέπει να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές γραμμές κατά την άφιξή τους σε αεροδρόμια και τερματικούς σταθμούς, με πρόσθετους ελέγχους.

Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά σε πολυσύχναστα αεροδρόμια όπως το Χίθροου, αλλά και λιμάνια όπως το Ντόβερ στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Καλέ στη Γαλλία.

«Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι οι χώρες της ΕΕ έχουν δεσμευτική υποχρέωση να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους επισκέπτες εκτός ΕΕ / ΕΟΧ», σημειώνει ο Τομ Τζένκινς, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τουριστικού Συνδέσμου.

«Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στα σύνορα, καθώς καμία χώρα δεν έχει ακόμα κατασκευάσει επαρκή μεταναστευτική ικανότητα για να αντιμετωπίσει τον πλήρη έλεγχο μεγάλων όγκων αφίξεων»

Η Kelly Cooke, επικεφαλής της Advantage Travel Partnership, της μεγαλύτερης ανεξάρτητης κοινοπραξίας ταξιδιωτικών πρακτόρων του Ηνωμένου Βασιλείου, εκφράζει παρόμοια ανησυχία.

«Η κυβέρνηση πρέπει επίσης να δώσει σαφήνεια, καθώς οι συμφωνίες οριστικοποιούνται, ότι η διαδικασία εισόδου στην ΕΕ από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020 δεν θα οδηγήσει σε μεγάλες ουρές κατά την άφιξη, καθώς αυτό θα αποτρέψει τους ταξιδιώτες».

Με πληροφορίες από CNNi: What Brexit will mean for travelers, by Joe Minihane