Τουρκική εθνοσυνέλευση: «Ναι» στην αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη

Το πράσινο φως πήρε από το τουρκικό κοινοβούλιο το νομοσχέδιο το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη, έπειτα από τη στρατιωτική βοήθεια που ζήτησε από την Άγκυρα η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNA) της Λιβύης στο πλαίσιο μιας συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας.

Το νομοσχέδιο επιδιώκει μονοετή εντολή για την αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις στη Λιβύη απειλούν τα συμφέροντα της Τουρκίας εκεί, περιλαμβανομένων των τουρκικών επιχειρήσεων στη χώρα και των τουρκικών πλοίων που ταξιδεύουν στη Μεσόγειο, αναφέρει το Anadolu.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι άφησε χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη στείλει Τούρκους στρατιώτες στη Λιβύη, αν οι δυνάμεις που είναι πιστές στον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης στην Τρίπολη και οπισθοχωρήσουν. Σύμφωνα με τον Οκτάι, η Άγκυρα ήλπιζε ότι το τουρκικό νομοσχέδιο θα έστελνε ένα μήνυμα αποτροπής στις αντιμαχόμενες πλευρές.

