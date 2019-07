Η τελευταία εμφάνιση της Μέι στη Βουλή

Υπό το χειροκρότημα των βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος και ορισμένων εκ των κομμάτων της αντιπολίτευσης αποχώρησε η Τερέζα Μέι από τη Βουλή των Κοινοτήτων για τελευταία φορά ως Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην τελευταία συνεδρίαση με ερωτήσεις προς την ίδια ως Πρωθυπουργό, η κα Μέι συγκινημένη είπε ότι απάντησε ως ηγέτιδα της χώρας σε πάνω από 4.000 ερωτήσεις από το βήμα της Βουλής και πρόσθεσε ότι πλέον ανυπομονεί να είναι εκείνη που θα θέτει τις ερωτήσεις προς τους υπουργούς ως βουλευτής των πίσω εδράνων.

Υπερασπίστηκε τα πεπραγμένα της κυβέρνησής της, επανέλαβε ότι αν οι βουλευτές είχαν στηρίξει την «καλή» συμφωνία που πέτυχε με τις Βρυξέλλες επί του Brexit το θέμα θα είχε διευθετηθεί ήδη, εξέφρασε την ελπίδα η χώρα να δει και άλλες γυναίκες πρωθυπουργούς και ολοκλήρωσε σημειώνοντας ότι κίνητρό της θα είναι η εκπροσώπηση των ψηφοφόρων της περιφέρειάς της.

At its heart, politics is about the difference we make every day to the lives of people up and down this country. #PMQs pic.twitter.com/SkPmCoG7oO

— Theresa May (@theresa_may) July 24, 2019