Η πρώτη εμφάνιση του Καρόλου μετά τη θετική διάγνωση – Το μήνυμα που έστειλε (βίντεο)

Ένα μήνυμα ελπίδας προς το έθνος εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού απηύθυνε ο πρίγκιπας Κάρολος, επαινώντας το εθνικό σύστημα Υγείας της Βρετανίας καθώς το προσωπικό του «μάχεται ηρωικά να σώζει ζωές».

Είναι η πρώτη εμφάνιση του πρίγκιπα της Κορνουάλης -μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος- από τότε που βγήκε από την απομόνωση, αφότου διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Όπως ανέφερε στο μήνυμά του, το οποίο αναρτήθηκε σε όλες τις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της βασιλικής οικογένειας, είναι μια «παράξενη, απογοητευτική και συχνά τρομακτική εμπειρία» όταν οι άνθρωποι χωρίζονται από τους αγαπημένους τους.

«Ως έθνος, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια βαθιά προκλητική κατάσταση, για την οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι απειλεί τα μέσα διαβίωσης, τις επιχειρήσεις και την ευημερία εκατομμυρίων συμπολιτών μας», προσθέτει και συνεχίζει:

«Κανείς από εμάς δεν μπορεί να πει πότε θα τελειώσει, αλλά θα τελειώσει. Μέχρι να συμβεί, ας προσπαθήσουμε όλοι να ζήσουμε με ελπίδα και, με πίστη στον εαυτό μας και ο ένας στον άλλο, προσβλέποντας σε καλύτερους χρόνους».

Σύμφωνα με το Sky News, το υλικό βιντεοσκοπήθηκε την Τρίτη από το προσωπικό στο Birkhall, το σπίτι του πρίγκιπα στη Σκωτία.

As Patron of @age_uk, The Prince of Wales shares a message on the Coronavirus pandemic and its effect on the older members of the community. pic.twitter.com/a6NEFPOtvQ

