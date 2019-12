Η Πελόζι ανακοίνωσε την παραπομπή του Τραμπ

Tην παραπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

«Ο πρόεδρος δεν μας αφήνει άλλη λύση», είπε μεταξύ άλλων. Η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε πως κατά την άποψή της ο Τραμπ αποτελεί απειλή για το Σύνταγμα και τη χώρα, σύμφωνα και με όσα ακούστηκαν από τους νόμιμους ειδικούς χθες για την έρευνα σε βάρος του Αμερικανού προέδρου.

«Δυστυχώς, αλλά με αυτοπεποίθηση και ταπεινότητα σήμερα ζητώ από τους εκπροσώπους μας να προχωρήσουν με τη διαδικασία των άρθρων αποπομπής» είπε. «Ο πρόεδρος δεν μας αφήνει άλλη επιλογή από το ενεργήσουν» συνέχισε η Πελόζι. «Αν επιτρέψουμε στον πρόεδρο να βρίσκεται υπεράνω του νόμου, το κάνουμε θέτοντας σε κίνδυνο την δημοκρατία μας» ανέφερε στο διάγγελμά της η εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από τους Δημοκρατικούς να προχωρήσουν γρήγορα, εάν θέλουν να του απαγγείλουν κατηγορίες. Σε δύο αναρτήσεις του στο twitter, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι έχουν τρελαθεί και σημείωσε ότι ενώ δεν έχουν εις βάρος του στοιχεία, αυτό μοιάζει να μην έχει σημασία.

«Συνεπώς εγώ λέω, εάν πρόκειται να με παραπέμψετε, κάντε το τώρα, γρήγορα ώστε να έχουμε μια δίκαιη δίκη στη Γερουσία, και ώστε η χώρα μας να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς», ανέφερε.

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019