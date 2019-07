Η Ιβάνκα Τραμπ ξαναχτυπά: Το tweet της για τον Μπόρις Τζόνσον που έγινε viral

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μόλις ανακοινώθηκε ότι ο Μπόρις Τζόνσον θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, μηνύματα συγχαρητηρίων γράφτηκαν στο Twitter από πολλά πολιτικά πρόσωπα. Την αρχή έκανε ο πλανητάρχης, Ντόναλντ Τραμπ και ακολούθησαν κι άλλοι. Η κόρη του Τραμπ, όμως, που είχε όλη την καλή πρόθεση να του ευχηθεί, μάλλον βιάστηκε.

Όπως σημειώνει η huffingtonpost.gr, η Ιβάνκα Τραμπ θέλησε με τη σειρά της να συγχαρεί το νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας. Ωστόσο, αντί για United Kingdom, έγραψε «United Kingsdon».

Δεν πέρασαν πολλά λεπτά, όταν η Ιβάνκα το αντιλήφθηκε και το διέγραψε. Ήδη, όμως, τα πρώτα τρολαρίσματα είχαν ήδη αρχίσει. Μεταξύ άλλων, ένας χρήστης συμβούλεψε τόσο την ίδια όσο και τον πατέρα της να προσλάβου «διορθωτή για τα tweets σας», ενώ άλλοι έγραψαν ότι «ο νέος πρωθυπουργός της United Kingston θα είναι στην ευχάριστη θέση να συνατήσει τον πρίγκιπα των φαλαινών (Whales αντί για Wales που είναι η Ουαλία)».

The internet never forgets. Is the United Kingston next to Whales? pic.twitter.com/6IAtq7vBmN — Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) July 23, 2019

I’m sure the new Prime Minister of the United Kingston will be pleased to meet the Prince of Whales — Alan (@CityLondonAlan) July 23, 2019

What happened to the other one? Did he get fired already? I was looking forward to #MUKGA! Making United Kingston Great Again! #Trump2020LandslideVictory — Donald J. Trump (Parody) (@PenceConscience) July 23, 2019