Η ιστορική απόβαση του Perseverance στον Άρη είναι γεγονός – Οι πρώτες φωτογραφίες

Το ρομποτικό ρόβερ “Perseverance” της αποστολής “Mars 2020” της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) προσεδαφίστηκε σήμερα στην επιφάνεια του Άρη ανακοίνωσε αργά ψες η NASA.

“Η προσεδάφιση επιβεβαιώθηκε!” αναφώνησε ο Σουάτι Μοχάν, υπεύθυνος για τον έλεγχο επιχειρήσεων. Στην αίθουσα ελέγχου στην Πασαντένα της Καλιφόρνιας, οι ομάδες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα χαράς τη στιγμή της επιβεβαίωσης προσεδάφισης.

9,000 ονόματα από Κύπρο

Πάνω στο ρόβερ έχουν ενσωματωθεί και τρία μικροτσίπ σιλικόνης πάνω σε μια πλακέτα. Εκεί έχουν αναγραφεί τα ονόματα 10,9 εκατομμυρίων ανθρώπων που δήλωσαν συμμετοχή στην εκστρατεία της NASA “Στείλε το όνομά σου στον Άρη”. Ανάμεσα σε αυτά είναι και 9,000 ονόματα Κυπρίων που δήλωσαν συμμετοχή.

Το ενδιαφέρον του κόσμου να στείλει το όνομά του στον Άρη ήταν πολύ μεγαλύτερο από άλλες αποστολές και έτσι η NASA αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τρία μικροτσίπ προκειμένου να αποθηκευτούν όλα τα ονόματα. Το ενδιαφέρον των Κυπρίων ήταν έκδηλο και σε προηγούμενες αποστολές.

Το εξάτροχο ρόβερ μεγέθους SUV, γνωστό και με το παρατσούκλι “Πέρσι”, είναι λίγο μεγαλύτερο και βαρύτερο από το ρόβερ “Curiosisy” που μελετά μέχρι σήμερα τον ‘Αρη.

Διαθέτει πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα, ικανά για πιο φιλόδοξα πειράματα, αποτελώντας το πιο εξελιγμένο εργαστήριο αστροβιολογίας που έχει ποτέ σταλεί σε άλλο ουράνιο σώμα. Με τα εργαλεία του, θα συλλέξει αρειανά δείγματα, που θα επιστραφούν στη Γη με μια μελλοντική αποστολή, κάτι που, εφόσον συμβεί, θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά.

Το “Perseverance” θα κατέβει μέσα στον μεγάλο κρατήρα Jezero, που κάποτε ήταν αρχαία λίμνη και δέλτα ποταμού και όπου θεωρείται πιθανότερο να υπήρχαν μορφές ζωής πριν δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο ‘Αρης ήταν πιο θερμός, υγρός και πιθανώς φιλόξενος για ζωή.

