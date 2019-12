Η Γερουσία υπερψήφισε το ψήφισμα για την Αρμενική Γενοκτονία

Η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα που είχαν καταθέσει οι Γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ και Τεντ Κρουζ για την αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας. Οι προηγούμενες απόπειρες είχαν σκοντάψει σε ενστάσεις μελών της Γερουσίας, καθ` υπόδειξη του Λευκού Οίκου,

Σήμερα ωστόσο, κανείς δεν προέβαλε ένσταση και το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα.

Συγκινημένος ο Γερουσιαστής Μενέντεζ, μόλις σιγουρεύτηκε ότι δεν υπάρχει ένσταση, ξεκίνησε την ομιλία του με τα λόγια “μόλις εγκρίναμε το ψήφισμα” και την ολοκλήρωσε με βουρκωμένα μάτια.

BREAKING: Our resolution to recognize and commemorate the #ArmenianGenocide just passed the United States Senate. pic.twitter.com/TVbaneuOaq

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 12, 2019