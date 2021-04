Η ΕΕ προμηθεύεται επιπλέον 100 εκατ. δόσεις του εμβολίου Pfizer/BioNTech

Σε προμήθεια επιπλέον 100 εκατ. δόσεων του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά του κορωνοϊού προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι εταιρείες.

Σύμφωνα με το Reuters, η επιλογή αγοράς επιπλέον 100 εκατομμυρίων δόσεων είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας αγοράς που υπέγραψε η ΕΕ με τις Pfizer/BioNTech τον Φεβρουάριο.

Έτσι, όπως αναφέρουν οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους, ο συνολικός αριθμός των δόσεων που θα παραδοθούν στην ΕΕ αυξάνεται σε 600 εκατ. το 2021.

Οι Pfizer και BioNTech την περασμένη εβδομάδα συμφώνησαν να επιταχύνουν τις παραδόσεις εμβολίων στην ΕΕ κατά 25% αυτό το τρίμηνο, προωθώντας αποστολή 50 εκατ. δόσεων που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το δ’ τρίμηνο.

«Είμαστε υπερήφανοι που διαδραματίζουμε κρίσιμο ρόλο στην κάλυψη της παγκόσμιας ανάγκης για εμβολιασμούς κατά του COVID19 και συνεχίζουμε να παρέχουμε εκατομμύρια δόσεις σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο που έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία» έγραψε στο Twitter, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer Αλβέρτος Μπουρλά επισυνάπτοντας τη σχετική ανακοίνωση.

We are proud to play a critical role in meeting the global need for #COVID19 vaccinations and continue to supply millions of doses to communities around the world that have been devastated by the pandemic. (1/2)

— AlbertBourla (@AlbertBourla) April 19, 2021