Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει τα σύνορά της στους πλήρως εμβολιασμένους

Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σήμερα να επιτρέψουν την είσοδο στην ΕΕ στους ταξιδιώτες από τρίτες χώρες οι οποίοι έχουν εμβολιασθεί με τις απαραίτητες δόσεις των εμβολίων κατά της Covid που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έγινε γνωστό από ευρωπαϊκές πηγές.

Καθώς πλησιάζει η θερινή τουριστική περίοδος, οι πρεσβευτές των 27 ενέκριναν τη σύσταση αυτή που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία πάντως δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

#BREAKING EU agrees to reopen borders to fully vaccinated travellers: sources pic.twitter.com/lw6NYXF3GC

Το Συμβούλιο συνιστά τη χαλάρωση ορισμένων εκ των περιορισμών και κυρίως γι’ αυτούς που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Συμβούλιο συνιστά τη χαλάρωση ορισμένων εκ των περιορισμών και κυρίως γι’ αυτούς που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο που έχει εγκριθεί από την ΕΕ, ανέφερε ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν Κρίστιαν Βίγκαν κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων και σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι Πρέσβεις συμφώνησαν να επικαιροποιήσουν την προσέγγιση όσον αφορά στα ταξίδια εκτός της ΕΕ.

Today, we passed 200 million vaccinations in the EU.

We are on track to reach our goal: deliver enough doses to vaccinate 70% of the EU adult population by July.

Vaccination will help us overcome the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/BLfoPCq8VF

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2021