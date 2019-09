HΠΑ: Σοκαριστικό σποτ για τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία (vid)

Μια οργάνωση, που γεννήθηκε την επομένη του μακελειού του 2012 στο δημοτικό σχολείο Sandy Hook των ΗΠΑ, έδωσε στη δημοσιότητα ένα σοκαριστικό σποτ υπό τη μορφή μιας ψεύτικης διαφήμισης για αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στο σχολείο και υποτίθεται βοηθούν τους μαθητές να σωθούν κατά τη διάρκεια μιας ένοπλης επίθεσης.

Στο σποτ με τίτλο «Τα απαραίτητα για την επιστροφή» (στο σχολείο), παραγωγής της οργάνωσης Sandy Hook Promise, πρωταγωνιστούν μικροί μαθητές και εξελίσσεται ως ένα κλασικό διαφημιστικό σποτ για την επιστροφή στις τάξεις, όπου οι πρωταγωνιστές του παρουσιάζουν από ένα προϊόν, ενώ βρίσκονται στο σχολείο τους.

Όμως, σύντομα, το ύφος αλλάζει και ένα αγόρι, που αρχικά μιλάει για τα καινούργια αθλητικά παπούτσια του, αρχίζει να τρέχει στον διάδρομο, έχοντας πίσω του άλλα παιδιά που ουρλιάζουν πανικόβλητα, ενώ πέφτουν πυροβολισμοί.

Survive the school year with these must-have #BackToSchool essentials. https://t.co/9KgxAQ0KGz

This PSA contains graphic content related to school shootings & may be upsetting to some viewers. If you feel this subject matter may be difficult for you, you may choose not to watch. pic.twitter.com/5ijYMtXRTy

— Sandy Hook Promise (@sandyhook) September 18, 2019