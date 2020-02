H Πελόσι έσκισε επιδεικτικά την ομιλία Τραμπ για την Κατάσταση της Ένωσης

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική Νάνσι Πελόσι, εκδήλωσε με άκρως θεαματικό τρόπο τη διαφωνία της με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω του λόγου του για την Κατάσταση της Ένωσης στο Κογκρέσο, σχίζοντας το αντίτυπο του κειμένου της ομιλίας που της έδωσε νωρίτερα ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ενώ ο Aμερικανός πρόεδρος όδευε να ολοκληρώσει τον λόγο του, η Πελόσι, η οποία όπως το θέλει η παράδοση καθόταν πίσω του, πλάι στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, πήρε επιδεικτικά το έγγραφο που είχε μπροστά της και το έσκισε.

Nancy Pelosi tearing Trump’s speech apart is the most ludicrous thing I’ve ever seen in a democracy.

Democrats have really lost it. #SOTU pic.twitter.com/RvUSx0X5Nb

— Giovanni Cavalcanti (@giovannicavett) February 5, 2020