H καταιγίδα «Κιάρα» σάρωσε την Ευρώπη, έφερε όμως και ένα νέο ρεκόρ

Τεράστια προβλήματα στη βορειοδυτική Ευρώπη προκάλεσε η καταιγίδα Κιάρα, με ακυρώσεις πτήσεων, ποδοσφαιρικών αγώνων, διακοπές ρεύματος, πλημμύρες ενώ πλοία έμειναν δεμένα.

Χάος στη Βρετανία

Στη Βρετανία, περίπου 92.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη τη χώρα και πολλοί ποταμοί υπερχείλισαν. Η Met Office κατέγραψε ριπές ανέμου ταχύτητας 150 χιλιομέτρων στο Αμπερντάρον, στη βόρεια Ουαλία. Παράλληλα, δεκάδες ήταν οι πτήσεις που ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν. Στη Μάγχη, τα δρομολόγια των πλοίων μεταξύ Καλαί και Ντόβερ ματαιώθηκαν «μέχρι νεωτέρας», ενώ λόγω της θύελλας αναβλήθηκαν πολλοί ποδοσφαιρικοί και ιππικοί αγώνες.

Τα βασιλικά πάρκα έκλεισαν και η βασίλισσα Ελισάβετ δεν παρέστη στη λειτουργία της Κυριακής στο Σάντριγχαμ, στην κατοικία της στην ανατολική Αγγλία. Στην Ιρλανδία, που επίσης τέθηκε σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω του κινδύνου πλημμυρών, παρουσιάστηκε διακοπή στην ηλεκτροδότηση σε 10.000 κατοικίες και επιχειρήσεις.

Η υπόλοιπη Ευρώπη

Προβλήματα στις αερομεταφορές παρατηρήθηκαν και στο Βέλγιο, όπου ματαιώθηκαν περίπου 60 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Πάρκα και δάση θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό και σήμερα Δευτέρα. Στη Γερμανία, στα αεροδρόμια της Φραγκφούρτης, του Βερολίνου, του Μονάχου, της Κολονίας και του Ανόβερου αναβλήθηκαν όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών. Τα προβλήματα ενδέχεται να συνεχιστούν και σήμερα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι και σήμερα στις 19.00 (ώρα Κύπρου). Στο Λουξεμβούργο, τα δημόσια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα. Στη Γαλλία, οι αρχές στα βόρεια της χώρας καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην βγαίνουν για περίπατο στα δάση, καθώς μπορεί να κινδυνεύσουν από πτώσεις δέντρων. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν και τις ακτές, για να μην παρασυρθούν από τα τεράστια κύματα.

Ρεκόρ λόγω «Κιάρα»

H καταιγία είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί και ένα ρεκόρ σε πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα, η πτήση της British Airways διένυσε την απόσταση από το αεροδρόμιο John F. Kennedy στο Heathrow σε 4 ώρες και 56 λεπτά, με ταχύτητα 1,327 χιλιομέτρων την ώρα. Μάλιστα, η πτήση έφτασε στον προορισμό της 80 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα άφιξης. Εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο το αεροσκάφος κατάφερε να «φτάσει» αυτή την ταχύτητα, το BBC αναφέρει ότι το αεροπλάνο βρέθηκε στο μέσο ενός ισχυρότατου κύματος αέρα το οποίο του έδωσε απίστευτη ώθηση. Συγκεκριμένα, η ταχύτητα του αέρα τη δεδομένα στιγμή, ήταν περίπου 418 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Thanks to a strong, well-positioned jet stream, a @British_Airways 747 managed a new New York-London subsonic speed record today, making the journey in 4 hours 56 minutes—17 minutes faster than the previous record. https://t.co/HISXpN6Vns #BA112 pic.twitter.com/A2R42rsx14

— Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020