H απόλυτη περιφρόνηση από την Λαγκάρντ στην Ιβάνκα Τραμπ (βίντεο)

H Ιβάνκα Τραμπ, η πολυαγαπημένη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ τον συνοδεύει φυσικά σε όλα τα ταξίδια του στο εξωτερικό αφού πέραν της συγγένειας είναι και σύμβουλος του Προέδρου. Η επάρκειά της βέβαια για την ανάληψη αυτή της θέσης έχει αμφισβητηθεί πολλές φορές. Και τώρα ένα βίντεο από πηγαδάκια της Συνόδου των G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας έρχεται να ενισχύσει την κριτική σε αυτή την επιλογή.

Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα βίντεο διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων που ανέβασε σε story στα social media η Γαλλική Προεδρία και είναι το περιθώριο των εργασιών του Σαββάτου. Συγκεκριμένα δείχνει ένα πηγαδάκι που έχουν σχηματίσει ο Εμμενουέλ Μακρόν, ο καναδός Πρωθυπουργός Τζαστίν Τριντό, η βρετανίδα πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι και η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Σε αυτό το πηγαδάκι προσπαθεί να «κολλήσει» και η Ιβάνκα Τραμπ. Μια εικόνα παράταιρη η αλήθεια με την ξανθιά κόρη του Τραμπ, ντυμένη στα ροζ (θύμιζε λίγο την κλασσική barbie), με ένα μάλλον ακατάλληλο για την περίσταση φόρεμα-τουαλέτα, δίπλα σε κουστουμαρισμένους ηγέτες κρατών και σε πανίσχυρες γυναίκες με κλασσικά bussiness τύπου ταγεράκια τους.

Η Ιβάνκα Τραμπ φαίνεται να παρακολουθεί τη συζήτηση και να αναζητά μια ευκαιρία για να συμμετάσχει σε αυτή ενώ ο Μακρόν ακούγεται να αναφέρεται σε θέματα «κοινωνικής δικαιοσύνης». Η Μέι ακούγεται να απαντά στον Μακρόν: «Μόλις αρχίσεις να μιλάς όμως για την οικονομική πτυχή, πολύς κόσμος που πριν ήταν αρνητικός, έχει τη διάθεση να ακούσει».

