Γερμανός ΥΠΕΞ: Ο Χαφτάρ συμφώνησε στην κατάπαυση του πυρός

Κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη συμφώνησε ο στατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, σύμφωνα με τον Γερμανό ΥΠΕΞ, Χάικο Μάας, όπως μεταδίδει το dpa.

Ο Χάικο Μάας ταξίδεψε εκτάκτως στη Λιβύη στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για να επιτευχθεί η εκεχειρία στην εμπόλεμη ζώνη. Το ταξίδι του Γερμανού ΥΠΕΞ εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του Βερολίνου για εξεύρεση λύσης στη λιβυκή κρίση. Ο Χάικο Μάας, πριν τη συνάντηση με τον Χαφτάρ, τόνισε ότι εκπροσωπεί τους ομολόγους του της ΕΕ. «Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: κανείς δεν μπορεί να κερδίσει σε αυτή τη σύγκρουση στρατιωτικά», υπογράμμισε.

#BREAKING: General Khalifa Haftar has agreed to a ceasefire in Libya, says German Foreign Minister Heiko Maas after talks in Benghazi pic.twitter.com/yErh6DxKTi

— dpa news agency (@dpa_intl) January 16, 2020