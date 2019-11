Γενοκτονία των Αρμενίων: Κιμ Καρντάσιαν, το «κρυφό όπλο» του Γερεβάν

Την περασμένη Τετάρτη, η αμερικανική βουλή ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση Άγκυρας, ρίχνοντας περισσότερο λάδι στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Μιλώντας κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 9ης Απριλίου στο Καπιτώλιο, η Δημοκρατική Τζάκι Σπίαρ, εξέφρασε την άποψη ότι οι Αρμένιοι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το «κρυφό όπλο» τους στην προσπάθεια να πείσουν τον Τραμπ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Αν και τότε προκάλεσε γέλια, εντούτοις οι στενοί δεσμοί της Κιμ με την κυβέρνηση Τραμπ και την Αρμενία, απέδωσαν καρπούς. Η κυβέρνηση της Αρμενίας ουδέποτε εργοδότησε λομπίστες για να προωθήσουν θέσεις υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Μιλώντας στο Al-Monitor ο διευθυντής της Εθνικής Επιτροπής των Αρμενίων στις ΗΠΑ, Αράμ Χαμπαριάν, ανέφερε ότι κάθε υποστήριξη είναι καλοδεχούμενη, προσθέτοντας ότι η αναγνώριση από την αμερικανική βουλή ήταν αποτέλεσμα των προσπαθειών δεκάδων υποστηρικτών εδώ και δεκαετίες «και όχι αποτέλεσμα των τελευταίων εβδομάδων».

Εντάθηκαν οι πιέσεις

Για χρόνια η Καρντάσιαν με δημόσιες τοποθετήσεις, καλούσε την αμερικανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα η πίεση αυτή έλαβε άλλες διαστάσεις, καθώς η διάσημη τηλεπερσόνα πραγματοποίησε συναντήσεις με κορυφαίους αξιωματούχους στην Αρμενία, είχε προσωπικές συνομιλίες με μέλη του Κογκρέσου, ενώ ήταν σε επαφή και με τον ανώτερο προεδρικό σύμβουλο Τζάρεντ Κούσνερ. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Wall Street Journal, η Καρντάσιαν δήλωσε ότι είχε επικοινωνία με τον Κούσνερ, ενώ αποκάλυψε ότι η Τζάκι Σπίαρ της παρότρυνε θα θέσει το ζήτημα της γενοκτονίας στον Αμερικανό Πρόεδρο, κάτι το οποίο έκανε στη συνάντηση που είχε μαζί του τον Ιούλιο. Το παρασκηνιακό παιχνίδι κορυφώθηκε τον περασμένο μήνα, όταν η Καρντάσιαν είχε επαφές με αξιωματούχους στην Αρμενία και υποσχέθηκε να ασκήσεις πιέσεις στην αμερικανική κυβέρνηση. Όπως αναφέρει το Al-Monitor, στις 9 Οκτωβρίου συναντήθηκε με τον Αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν και συζήτησαν για τις προσπάθειες που γίνονται διεθνώς για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Μάλιστα, εκείνο το διάστημα βρίσκονταν στην Αρμενία και δύο βουλευτές, οι Τζάκι Σπίαρ και Τζούντι Τσου. Σε δηλώσεις στο Al-Monitor η Τσου ανέφερε ότι η Καρντάσιαν «μας είπε ότι θέλει να δει την ψήφιση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Ήθελε να το κάνει προς τιμήν του πατέρα της, ο οποίος φυσικά είναι Αρμένιος».

We made a deal with @KimKardashian that she will visit #Armenia more often. pic.twitter.com/bNlxRl0JjN

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) October 9, 2019