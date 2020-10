Γαλλία – Μακρόν: Με σκίτσα του Charlie Hebdo για τον Μωάμεθ φωτίστηκαν τα κυβερνητικά κτίρια

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν λίγες μέρες μετά τον αποκεφαλισμό του 47χρονου καθηγητή Ιστορίας και Γεωγραφίας Σαμουέλ Πατί από έναν 18χρονο φανατικό ισλαμιστή, επειδή νωρίτερα έδειξε στους μαθητές του σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ.

Συγκεκριμένα ο Μακρόν έδωσε άδεια ώστε να φωτιστούν κυβερνητικά κτίρια με τα σκίτσα του περιοδικού Charlie Hebdo που απεικονίζουν τον Μωάμεθ.

Η αρχή έγινε με τον φωτισμό κυβερνητικών κτιρίων στο Μονπελιέ και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλα σε όλη τη Γαλλία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι “θα εντατικοποιηθούν οι ενέργειες” ενάντια στο ριζοσπαστικό Ισλάμ, μετά τον αποκεφαλισμό του καθηγητή Σαμουέλ Πατί, με τον Γάλλο πρόεδρο να ανακοινώνει τη διάλυση της φιλο-παλαιστινιακής κολεκτίβας Σεΐχ Γιασίν, που, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν “άμεσα εμπλεκόμενη” στη δολοφονική επίθεση.

“Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει”, δήλωσε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους μετά από συνάντηση που είχε πριν λίγες μέρες με μέλη μιας μονάδας για την καταπολέμηση του ισλαμικού εξτρεμισμού στο Μπομπινί σε βορειοανατολικό προάστιο του Παρισιού.

“Αντίστοιχες αποφάσεις εναντίον οργανώσεων, ομάδων ατόμων, θα ληφθούν τις επόμενες μέρες και εβδομάδες”, συμπλήρωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Charlie Hebdo cartoons, including one of Mohammed, projected onto Montpellier government building. pic.twitter.com/pnhU0EXTsc

— Chris Tomlinson (@TomlinsonCJ) October 21, 2020