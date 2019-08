Φόβοι για «νέο Τσερνόμπιλ» στη Ρωσία μετά την έκρηξη σε ναυτική βάση

Οι κάτοικοι δύο πόλεων στην περιοχή του Αρχάγκελσκ στο βόρειο τμήμα της Ρωσίας, και συγκεκριμένα των πόλεων Αρχάγκελσκ και Σεβεροντβίνσκ, σπεύδουν στα φαρμακεία για να αγοράσουν ιώδιο, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε την Πέμπτη σε πεδίο δοκιμών του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο άτομα και να τραυματισθούν έξι.

Η ζήτηση σε σκευάσματα που περιέχουν ιώδιο έχει αυξηθεί στις δύο αυτές πόλεις και στα φαρμακεία σήμερα είναι σχεδόν αδύνατον να βρει κανείς τέτοιου τύπου σκευάσματα.

Ο πανικός ξεκίνησε από χθες το βράδυ, δήλωσε στο πρακτορείο Interfax μια φαρμακοποιός. «Χθες αγόρασαν τα πάντα. Στην αρχή αγόραζαν ιώδιο σε χάπια, ιωδιομαρίνη και στην συνέχεια συνηθισμένο ιώδιο και ιωδιούχο κάλιο. Μέχρι την ώρα που κλείσαμε είχαν αγοράσει ότι υπήρχε και δεν υπήρχε», δήλωσε η φαρμακοποιός ενός φαρμακείου. Σε άλλο φαρμακείο, δήλωσαν στο ίδιο πρακτορείο ότι σήμερα αναγκάστηκαν να παραγγείλουν εκτάκτως σκευάσματα ιωδίου, επειδή χθες οι πελάτες τα είχαν αγοράσει όλα και σήμερα συνεχίζουν να έρχονται και να ζητούν τέτοιους είδους ιωδιούχα σκευάσματα.

