Φωτογραφία «γροθιά» στο στομάχι: Τάμπλετ έξω από ΜΕΘ για το τελευταίο αντίο των συγγενών

Δεκάδες iPads πάνω σε stands στοιβαγμένα σε μια αίθουσα. Μια εικόνα που φαινομενικά δείχνει να μην κρύβει τίποτα από πίσω… Όμως, η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Τα ipads βρίσκονται σε νοσοκομείο, έξω από τη ΜΕΘ συγκεκριμένα και προορίζονται για να πουν οι συγγενείς το τελευταίο αντίο στους ανθρώπους που πεθαίνουν από κορωνοϊό… Δυστυχώς, μέσα από μια άψυχη οθόνη μπορεί να κρύβονται τα πιο δύσκολα συναισθήματα… Δυστυχώς, μέσα από μια οθόνη υπολογιστή οι συγγενείς θα αποχαιρετήσουν τις οικογένειές τους που νόσησαν από κορωνοϊό και δεν κατάφεραν να επιβιώσουν… Και το δράμα αυτών των ανθρώπων – όσο και να θες να το περιγράψεις – δεν μπορείς…

Η φωτογραφία με τα iPads έξω από μια ΜΕΘ στις ΗΠΑ ανέβηκε στο twitter και δεν άργησε να γίνει viral. Τη μοιράστηκαν πάνω από 21.000 άνθρωποι. Την ανέβασε ο χρήστης με το username @roto_tudor που δηλώνει γιατρός. Και αποτυπώνει τη σκληρή πραγματικότητα στα νοσοκομεία των ΗΠΑ, της χώρας που θρηνεί 276.000 νεκρούς από τον κορωνοϊό.

These are iPad stations being prepared for virtual ICU end of life visits by a palliative care doc I know. Jesus. pic.twitter.com/lIgbg0FhaL

— i cant drive, n95 (@roto_tudor) December 3, 2020