Μοναδικές εικόνες στην Φλόριντα: Μοβ ο ουρανός λόγω του τυφώνα Ντοριάν

Με ένα απίστευτο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι οι κάτοικοι στην Φλόριντα των ΗΠΑ, οι οποίοι αντίκρισαν έναν μοβ ουρανό πάνω από τα κεφάλια τους, μια όμορφη εικόνα σε σχέση με την άσχημη, που άφησε πίσω στο πέρασμά του ο τυφώνας Ντοριάν.

Οι κάτοικοι μοιράστηκαν τις εικόνες του ασυνήθιστου ουρανού στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, με κάποιους να εκφράζουν την ανακούφισή τους που απέφυγαν τα χειρότερα από την καταιγίδα.

«Γλυτώσαμε τα χειρότερα του τυφώνα και ανταμειφθήκαμε και με έναν υπέροχο μοβ ουρανό», γράφει ένας χρήστης του Instagram.

Δείτε τις φωτογραφίες από τον μοναδικό ουρανό:

