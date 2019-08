Φλέγεται ο «πνεύμονας» της Γης: Θλιβερές εικόνες από τον Αμαζόνιο

Μπροστά σε μία ακόμη τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή είναι ο πλανήτης. Ο Αμαζόνιος φλέγεται και ο ουρανός στη Βραζιλία έχει σκοτεινιάσει προμηνύοντας τις «μαύρες» μέρες που έρχονται καθώς ο «πνεύμονας» της Γης καταστρέφεται.

Η Βραζιλία βιώνει το μεγαλύτερο κύμα πυρκαγιών της τελευταίας 5ετίας, σύμφωνα με το ίδρυμα της διαστημικής υπηρεσίας της χώρας ΙΝΡΕ, που ανήκει στο υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας.

Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ… Το ΙΝΡΕ έχει καταγράψει 71.497 πυρκαγιές από την 1η Ιανουαρίου έως τις 18 Αυγούστου, αριθμός κατά 82% αυξημένος από την ίδια περίοδο κατά το περασμένο έτος, στην οποία είχαν καταγραφεί 39.194 πυρκαγιές.

Το τελευταίο μεγάλο κύμα πύρινης καταστροφής είχε καταγραφεί το 2016 με 66.622 φωτιές, σύμφωνα με την El Pais και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

It’s burning down and nobody is talking about it 💔 #PrayforAmazonia pic.twitter.com/hoo5z0BZ7i

#SaveSpiderMan

THE AMAZON IS LITERALLY BURNING. THIS IS SCARY AND THE MEDIA IS TRYING TO COVER IT UP. PLEASE SEE HOW YOU CAN HELP/DONATE.#PrayforAmazonas #PrayforAmazonia pic.twitter.com/LusLkwGYUg

— ✵ the amazon is burning ✵ (@wonderdamnvers) August 21, 2019