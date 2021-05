Και τώρα EU Digital Covid Certificate -Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο ΕΕ συμφώνησαν στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Covid Πιστοποιητικό για ελεύθερη μετακίνηση

Βρέθηκε η χρυσή τομή μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ για το «Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid» (EU Digital Covid Certificate).

Την είδηση ανακοίνωσε στο twitter o Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς. «Λευκός καπνός: Έχουμε συμφωνία στην πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid. Καλωσορίζω τη σημερινή συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ. Παραδώσαμε αυτό το νέο εργαλείο σε χρόνο ρεκόρ για να διασφαλίσουμε την ελεύθερη μετακίνηση όλων των πολιτών», έγραψε ο Βέλγος Επίτροπος.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο τέταρτος γύρος των διαπραγματεύσεων για το πιστοποιητικό, ο οποίος διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας αναμένεται να ανακοινωθούν.

Ο Κανονισμός για το πιστοποιητικό θα πρέπει να εγκριθεί από τα Κράτη – Μέλη και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ 7-10 Ιουνίου.

We have a deal! Parliament, Council and Commission negotiators have reached an informal agreement on the proposal for the EU Digital Covid Certificate, which will make traveling during the pandemic easier and safer. Details of the deal will follow shortly. pic.twitter.com/Geicq3t8yc

— European Parliament (@Europarl_EN) May 20, 2021