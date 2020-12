Εβραίος γιατρός μιλά για τον ασθενή με τα ναζιστικά τατουάζ: «Μη με αφήσεις να πεθάνω, γιατρέ»

«Όλοι μας ξέραμε ακριβώς τι σκέφτεται για μας»: ο εβραίος εντατικολόγος Τέιλορ Νίκολς, ο οποίος εργάζεται σε νοσοκομείο της Καλιφόρνιας, προκάλεσε συγκίνηση αφηγούμενος, μέσω ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, πως φρόντισε μαζί με μια μαύρη νοσηλεύτρια κι έναν ασιατικής καταγωγής τεχνικό ιατρικών μηχανημάτων ασθενή με οξύ αναπνευστικό πρόβλημα, που όλο του το σώμα ήταν καλυμμένο από ναζιστικά τατουάζ.

Στα μέσα Νοεμβρίου, «τον διακόμισε ασθενοφόρο, με δυσκολία στην αναπνοή (…). Έμοιαζε άρρωστος. Να αισθάνεται άβολα. Να είναι τρομαγμένος. Όταν τον βάλαμε στο φορείο και του βγάλαμε το πουκάμισο για να του περάσουμε τη ρόμπα των ασθενών του νοσοκομείου, είδαμε όλοι μας πως είχε πολλά ναζιστικά τατουάζ», ανέφερε στην πρώτη από τις 17 αναρτήσεις του στο Twitter για το περιστατικό ο Δρ. Νίκολς, που εργάζεται στο νοσοκομείο Mercy San Juan, στο Σακραμέντο, στη βόρεια Καλιφόρνια.

He came in by ambulance short of breath. Already on CPAP by EMS. Still, he was clearly working hard to breathe. He looked sick. Uncomfortable. Scared.

As we got him over to the gurney and his shirt off to switch a a hospital gown, we all noticed the number of Nazi tattoos. 1/

