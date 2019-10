Επίθεση στο Μάντσεστερ: Ύποπτος για τρομοκρατία ο δράστης

Η βρετανική αστυνομία ανέφερε ότι ένας άνδρας που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους στους οποίους επιτέθηκε σε εμπορικό κέντρο στο Μάντσεστερ συνελήφθη ως ύποπτος για τρομοκρατική ενέργεια.

«Αρχικά συνελήφθη για σοβαρή επίθεση και τέθηκε υπό κράτηση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός υποδιευθυντής Ρας Τζάκσον. «Έχει τεθεί τώρα επίσημα υπό κράτηση ως ύποπτος για προετοιμασία και υποκίνηση τρομοκρατικής ενέργειας», είπε.

@BBC_HaveYourSay Manchester Arndale seems to be a RED ZONE this past week. Mass Disturbance from rebellious youths with Local Authorities, causing CS Gases and Pepper Spray disbursed by GMP to control the situation to Multiple Stabbings.

Stay Safe Manchester! #manchesterarndale pic.twitter.com/SyiDFJ39Rj

— Feroze Bilal (@Feroze_Bilal) October 11, 2019