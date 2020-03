Επίθεση αυτοκτονίας κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τύνιδα

Επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τύνιδα, πρωτεύουσα της Τυνησίας, σύμφωνα με το τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, ο δράστης ενεργοποίησε εκρηκτικό μηχανισμό ενώ επέβαινε σε μοτοσικλέτα, με στόχο να σκορπίσει τοθάνατο σε μια περίπολο ασφαλείας που βρισκόταν στο δρόμο ο οποίος οδηγεί στην πρεσβεία.

Στις φωτογραφίες και τα video που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά μέσα παρουσιάζονται πολίτες να τρέχουν στους δρόμους.

Breaking | A suicide bomber on motorcycle blows himself up outside #USembassy in #Tunisia.

“Emergency personnel are responding to an explosion that occurred near the U.S. Embassy in Tunis. Please avoid the area and monitor local media for updates.”- U.S. Embassy Tunis pic.twitter.com/EANfCTUUDG

