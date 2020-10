«Επιστρέφω σύντομα» λέει σε βίντεο ο Τραμπ – Αντιφατικές οι πληροφορίες για την κατάστασή του

Σε ένα 4λεπτο μίνι διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι νιώθει πολύ καλύτερα από όταν εισήχθη στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed καθώς αντιμετωπίζει ήπια νοσήματα εξαιτίας του κορωνοϊού.

«Θα επιστρέψω σύντομα» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μεταξύ άλλων σε νέο βίντεο που ανήρτησε στο Twitter. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι «η πραγματική δοκιμασία».

«Θέλω να αρχίσω με τις ευχαριστίες μου προς όλους τους καταπληκτικούς γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Είμαι στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο στον κόσμο. Ήρθα εδώ γιατί δεν ένιωθα τόσο καλά. Νιώθω πολύ καλύτερα τώρα. Δουλεύουμε σκληρά για να μπορέσω να επιστρέψω –πρέπει να επιστρέψω, διότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά για να κάνουμε την Αμερική υπέροχη ξανά. Έχουμε ακόμα βήματα να κάνουμε και πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Πρέπει να επανέλθω. Νομίζω ότι θα επιστρέψω σύντομα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την προεκλογική εκστρατεία που έχουμε ξεκινήσει και για την οποία κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Είναι κάτι που συνέβη σε εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο και δίνω κι εγώ τη μάχη για όλους αυτούς. Όχι μόνο για τους Αμερικάνους, αλλά για όλο τον κόσμο. Θα νικήσουμε αυτόν τον κορωνοϊό ή όπως αλλιώς θέλετε να τον ονομάσετε. Αν δούμε τις θεραπείες που υπάρχουν και αυτές που θα έρθουν σύντομα, θα τις αποκαλούσα ‘θαύματα’. Θαύματα που έρχονται από το Θεό. Θέλω να σας πω ότι νιώθω καλά. Τις επόμενες μέρες θα είναι η πραγματική δοκιμασία. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο για την υποστήριξή του. Υπόσχομαι να μην την ξεχάσω ποτέ. Να ευχαριστήσω όλους τους ηγέτες του κόσμου. Ξέρουν τι βιώνουμε. Δεν μπορούσα να μένω κλεισμένος στο οβάλ γραφείο και να μην κάνω τίποτα, για να προφυλαχθώ. Αυτή είναι η Αμερική. Η καλύτερη χώρα στον κόσμο και η πιο ισχυρή. Δεν θα μπορούσα να μείνω κλειδωμένος στο γραφείο μου για να είμαι ασφαλής», αναφέρει στο νέο μήνυμα του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και, θέλοντας να προσθέσει μια εύθυμη νότα, αυτοσαρκαζόμενος για τα 24 χρόνια της μεταξύ τους διαφοράς ηλικίας, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Μελάνια, ως εξής:

«Η Πρώτη Κυρία μας πηγαίνει πολύ καλά… Η Μελάνια το χειρίζεται πολύ καλά. Όπως πιθανότατα έχετε διαβάσει, εκείνη είναι κάπως νεότερη από εμένα. Λίγο νεότερη. Και επομένως, απλώς γνωρίζουμε την ασθένεια, γνωρίζουμε την κατάσταση με την ηλικία σε σχέση με τους νεότερους. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο», καταλήγει στο μήνυμά του ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020