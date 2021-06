Έπεσαν οι μεγαλύτερες ενημερωτικές ιστοσελίδες – Άγνωστες μέχρι στιγμής οι αιτίες

Οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC έχουν τεθεί σήμερα εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη.

Ο ισότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc φαίνεται επίσης ότι δεν λειτουργεί. Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής τι έχει θέσει εκτός λειτουργίας τους ιστότοπους. Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες ιστοσελίδες επανέρχονται σταδιακά σε λειτουργία.

Struggling to access our site?

You’re not alone.

Multiple news sites are down across the globe (including us).

Hang tight — our IT team are doing their very best to get us back online.

— The Conversation (@ConversationEDU) June 8, 2021