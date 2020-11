Εμβόλιο Pfizer – “Η διανομή θα αρχίσει ώρες μετά την έγκρισή του”

Συνέντευξη στο Sky News έδωσε ο Έλληνας CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά που είναι και το πρόσωπο των ημερών μετά τις ανακοινώσεις της εταιρείας για αποτελεσματικότητα της τάξεως του 95% στις δοκιμές του εμβολίου για τον κορωνοϊό.

Ο επικεφαλής της φαρμακοβιομηχανίας έκανε λόγο για μία “πολύ διαφορετική εμπειρία για πολλούς από εμάς στο δεύτερο μισό του 2021”, αναφερόμενος στις ευχάριστες εξελίξεις που αναμένεται να φέρει το εμβόλιο στη μάχη της ανθρωπότητας με την πανδημία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μάλιστα ξεκαθάρισε πως το εμβόλιο θα είναι έτοιμο προς διάθεση “λίγες μόλις ώρες μετά την έγκρισή του”, με την Pfizer να καταθέτει άμεσα αίτηση για άδεια από τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, ζήτησε υπομονή από τον κόσμο μέχρι τη στιγμή που θα αποσταλούν οι πρώτες δόσεις εμβολίων ανά τον κόσμο, ωστόσο υποστήριξε πως “το φως είναι αληθινό και υπάρχει στο τέλος του τούνελ”.`

“Πιστεύω ότι το δεύτερο μισό του 2021 θα είναι μια πολύ διαφορετική εμπειρία για πολλούς από εμάς. Μόλις μας δώσουν το πράσινο φως, ο στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε την αποστολή σε μερικές ώρες”, είπε ο κ. Μπούρλα που τόνισε πως ήδη έχουν παραχθεί 20 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου, ενώ αναμένεται ο αριθμός να φτάσει τα 50 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του έτους.

Εν συνεχεία, τόνισε πως οι φτωχότερες χώρες θα λάβουν το εμβόλιο σε “μη κερδοσκοπική” βάση, πράγμα που σημαίνει “τη χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μπορούμε να το κάνουμε προσιτό”.

Τέλος, αναφορικά με τα συναισθήματά του στο άκουσμα του υψηλού ποσοστού αποτελεσματικότητας, είπε: “Ήταν η πιο λαμπρή μέρα της ζωής μου. Ένιωσα ότι αυτή η στιγμή καθορίζει το μέλλον του κόσμου, όχι της εταιρείας ή της οικογένειάς μου. Και ήμουν πολύ τυχερός που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση”.

