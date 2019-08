Εκτροχιάστηκε τρένο στην Καλιφόρνια – 27 τραυματίες

Eκτροχιασμός σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας σημειώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή του Σακραμέντο, στη Βόρεια Καρολίνα, με συνέπεια τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής του Σακραμέντο, τραυματίστηκαν συνολικά 27 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 13 ατόμων που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Οι υπόλοιποι τραυματίες δέχτηκαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

