Εκτός ελέγχου οι διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτών, ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης.

Οι κάτοικοι διαδηλώνουν ενάντια στο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης της πόλης που εγκρίνει τις εκδόσεις καταζητούμενων στην Κίνα και μάλιστα πήραν κιγκλιδώματα και έκλεισαν τις δύο κεντρικές οδικές αρτηρίες στο κέντρο του Χονγκ Κονγκ. Οι δρόμοι έχουν παραλύσει, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται απέναντι από τους διαδηλωτές και η κατάσταση «μυρίζει μπαρούτι» στη πόλη.

BREAKING: Protesters block access to government headquarters in Hong Kong in bid to disrupt debate on an extradition bill that would allow accused people to be sent to China for trial. https://t.co/kV8qOwreP8

— The Associated Press (@AP) June 12, 2019