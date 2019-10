Έκτακτο: Τουρκική αεροπορική επιδρομή σε βάση Κούρδων παρά τις προειδοποιήσεις

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν πληροφορίες για τουρκική αεροπορική επίθεση κατά κουρδικών δυνάμεων στα βόρεια της Συρίας, κοντά στο τουρκικό σύνορο.

Τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή εναντίον στρατιωτικής βάσης που φιλοξενεί αραβο-κουρδικές μονάδες των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στην επαρχία Αλ-Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία, μετέδωσε η τηλεόραση al-Mayadeen του Λιβάνου – Κουρδικά ΜΜΕ, ωστόσο διαψεύδουν τις αναφορές.

Η Jerusalem Post επικαλούμενη το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, αναφέρει ότι τουρκικές δυνάμεις έπληξαν θέσεις των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στην πόλη αλ-Μαλικίγια στο βόρειο σύνορο της Συρίας.

Βίντεο δείχνει τη φερόμενη τουρκική αεροπορική επιδρομή σε κομβόι στα σύνορα Ιράκ-Συρίας

#Turkey air force bombed a convoy bringing support to #YPG via the Semalka border crossing that links #Syria to Iraq. pic.twitter.com/Z5WH23lQik

— Ali Özkök (@Ozkok_A) October 7, 2019