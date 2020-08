ΕΚΤΑΚΤΟ: Παραιτήθηκε η Κυβέρνηση του Λιβάνου

Η κυβέρνηση του Λιβάνου παραιτήθηκε σήμερα, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά από τις δύο φονικές εκρήξεις στη Βηρυτό που σκότωσε περισσότερους από 160 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα να βγουν οι πολίτες της χώρας στους δρόμους. Την είδηση είχε δημοσιεύσει αρχικά το διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Την είδηση της παραίτησης έκανε γνωστή ο Υπ. Υγείας Χαμάντ Χασάν της χώρας σύμφωνα με το διεθνή\ές ΜΜΕ Associated Press.

BREAKING: Lebanon’s Cabinet has resigned over the explosion last week in Beirut killed at least 160 people and wounded about 6,000, the country’s health minister says. https://t.co/T2lVdaWxXC

— The Associated Press (@AP) August 10, 2020