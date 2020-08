Έκτακτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Λευκορωσία

Έκτακτη συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συγκάλεσε για την ερχόμενη Τετάρτη, 19 Αυγούστου στις 12:00 (13:00 ώρα Κύπρου), ο Σαρλ Μισέλ.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o κ. Μισέλ αναφέρει πως οι άνθρωποι στη Λευκορωσία έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για το μέλλον τους και να εκλέξουν ελεύθερα τον ηγέτη τους.

«Η βία κατά διαδηλωτών και απαράδεκτη και δεν μπορεί να επιτραπεί» καταλήγει ο Σαρλ Μισέλ.

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus

The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader

Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed

— Charles Michel (@eucopresident) August 17, 2020