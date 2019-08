Έκτακτη προσγείωση για αεροπλάνο της British Airways που γέμισε καπνό

Έκτακτη προσγείωση στην Ισπανία πραγματοποίησε αεροσκάφος της British Airways, έπειτα από την εμφάνιση καπνού στην καμπίνα των επιβατών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το αεροσκάφος προσγειώθηκε εκτάκτως στο αεροδρόμιο της Βαλένθια. Ορισμένοι από τους επιβάτες έσπευσαν να δημοσιεύσουν βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους στο Twitter.

British Airways flight #BA422 evacuated on the runway at Valencia Airport after smoke fills the cabin. https://t.co/Q9iNdVaLLv pic.twitter.com/K6MDeebo6e

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) August 5, 2019