Έκρηξη αερίου στη Βιέννη – Κατέρρευσαν όροφοι από δυο κτίρια (Βίντεο)

Συναγερμός στην Βιέννη μετά από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, κατέρρευσαν αρκετοί όροφοι από δύο πολυώροφα κτίρια, έπειτα από έκρηξη αερίου, πιθανώς.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις σοβαρά και έξι ελαφρά τραυματίες.

Τους σοβαρά τραυματίες επιβεβαιώνει σε tweet της και η αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Pressgasse και Schäffergasse λίγο μετά τις 16:30 τοπική ώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, μπροστά από τα κτίρια έχει δημιουργηθεί κρατήρας.

Hier Bilder nach schwerer Explosion in Haus in der Pressgasse in Wien. Druckwelle war mehrere Gassen weiter spürbar, Explosion sehr laut. Derzeit grossräumig abgesperrt, Verletzte werden versorgt. pic.twitter.com/NM7uLOGIb5

— Erich Ulrich (@Erich_Ulrich) June 26, 2019