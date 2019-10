Εισβολή στη Συρία: Τουλάχιστον 15 νεκροί, 60.000 έχουν εκτοπισθεί

Μαίνονται οι συγκρούσεις στη Συρία. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους 8 άμαχοι, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε νεότερο απολογισμό του. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης. Διεθνείς αντιδράσεις για την τουρκική εισβολή στη βορειοανατολική Συρία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας έπληξαν συνολικά 181 στόχους – θέσεις κούρδων ανταρτών – διεξάγοντας αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα με πυροβολικό, από την έναρξη της επιχείρησής τους στη βορειοανατολική Συρία, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αργά το βράδυ της Τετάρτης. Νωρίτερα του τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι τα στρατεύματά του μπήκαν στη βορειοανατολική Συρία, ανατολικά του Ευφράτη. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μέλη των τουρκικών ειδικών δυνάμεων και τεθωρακισμένα οχήματα, με την υποστήριξη σύρων μαχητών, μπήκαν στη Συρία σε τουλάχιστον τρία σημεία του συνόρου. Ο εκπρόσωπος μιας ομάδας σύρων ανταρτών που μετέχουν στην επίθεση δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η χερσαία επίθεση γίνεται με κατεύθυνση την πόλη Τελ Αμπιάντ, η οποία ελέγχεται από την κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) στη βορειοανατολική Συρία. Οι κουρδικές δυνάμεις ανέστειλαν τις επιχειρήσεις τους ενάντια στο ΙΚ, εξαιτίας της τουρκικής εισβολής

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συγκληθεί εκτάκτως και κεκλεισμένων των θυρών την Πέμπτη μετά από αίτημα των ευρωπαϊκών μελών του, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Τουρκία προς το ΣΑ του ΟΗΕ: Η στρατιωτική επιχείρηση θα είναι «αναλογική»

«Γενική επιστράτευση»

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οκτώ ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τις ΜΠΛ έπεσαν στις παραμεθόριες τουρκικές πόλεις Ακτσάκαλε και Νουσάιμπιν, χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

Η τουρκική εισβολή στη Συρία είναι η τρίτη από το 2016. Ανοίγει νέο μέτωπο στη σύρραξη, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 370.000 ανθρώπους και έχει μετατρέψει εκατομμύρια άλλους σε πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένους από το 2011.

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και ο Εθνικός Συριακός Στρατός (σ.σ. ΕΣΣ, συμμαχία που χρηματοδοτεί και εκπαιδεύει η Τουρκία) άρχισαν την επιχείρηση “ Πηγή Ειρήνης” στη βόρεια Συρία», ανέφερε ο Ερντογάν χθες μέσω Twitter.

Τουλάχιστον 18.000 σύροι μαχητές που ανήκουν σε παρατάξεις που ανήκουν στον ΕΣΣ κινητοποιήθηκαν για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση στο πλευρό του τουρκικού στρατού, ανέφερε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια «ζώνη ασφαλείας» προορισμένη να απομακρύνει περισσότερο τις κουρδικές θέσεις από τα τουρκικά σύνορα και να μετατραπεί στον χώρο όπου θα επαναπατριστούν σύροι πρόσφυγες, σύμφωνα με τον Ερντογάν. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Η Τουρκία διατείνεται ότι οι κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (ΜΠΛ), βασική συνιστώσα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), είναι «τρομοκρατική οργάνωση», ο συριακός βραχίονας του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν, της αυτονομιστικής οργάνωσης που πολεμά εναντίον του τουρκικού κράτους από τη δεκαετία του 1980.

Μερικές ώρες πριν από την έναρξη της επίθεσης οι Κούρδοι της Συρίας, αντιμέτωποι με την αναποφασιστικότητα των ΗΠΑ, κήρυξαν «γενική επιστράτευση», ενώ προέτρεψαν τη Μόσχα να επέμβει και να μεσολαβήσει σε έναν διάλογο με τη Δαμασκό.

Αγανάκτηση

Η έναρξη της επιχείρησης καταδικάστηκε από πολλές χώρες, που φοβούνται ότι θα επικρατήσει χάος που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δυναμική επανεμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους και εκφράζουν ανησυχία για το τι θα γίνει με τους τζιχαντιστές που κρατούν οι ΜΠΛ.

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν προέτρεψε τις ευρωπαϊκές χώρες να «πάρουν πίσω», να επαναπατρίσουν τους υπηκόους τους που είχαν ενταχθεί στο ΙΚ και είναι σήμερα κρατούμενοι των κουρδικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, η Διεθνής Αμνηστία εξέφρασε ανησυχία διότι «στο παρελθόν» τόσο «οι τουρκικές όσο και οι κουρδικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις αδιακρίτως στη Συρία» με αποτέλεσμα να υπάρξουν «πολυάριθμα θύματα μεταξύ των αμάχων». Η ΜΚΟ απηύθυνε έκκληση να «μην επαναληφθεί» αυτό.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο επαναλαμβάνει πως η Ουάσινγκτον δεν ενέκρινε την εισβολή της Τουρκίας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έδωσε σε αυτήν της Τουρκίας πράσινο φως για να εισβάλει στη Συρία, δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο PBS.

Ωστόσο, ο Πομπέο επισήμανε πως η Άγκυρα είχε «θεμιτές ανησυχίες» για την «ασφάλειά της» και επανέλαβε ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε την απόφαση να αναδιπλωθούν οι αμερικανοί στρατιωτικοί που ήταν ανεπτυγμένοι στη βορειοανατολική Συρία για να μη διατρέξουν κίνδυνο. Ο αμερικανός ΥΠΕΞ φάνηκε εξάλλου να υποβαθμίζει τους φόβους που εκφράζονται από διάφορες πλευρές για το ενδεχόμενο η εισβολή να δώσει ώθηση στους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) στη συριακή επικράτεια.

Ο Τραμπ προειδοποιεί πως θα καταστρέψει την τουρκική οικονομία αν η τουρκική επιχείρηση εξοντώσει τους Κούρδους της Συρίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα καταστρέψει την τουρκική οικονομία, αν η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία εξοντώσει τον εκεί κουρδικό πληθυσμό. Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν ανησυχεί πως ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξοντώσει τους Κούρδους, ο Τραμπ απάντησε: «Θα εξοντώσω την οικονομία του, αν αυτό συμβεί». «Το έχω κάνει ήδη με τον πάστορα Μπράνσον», τόνισε, αναφερόμενος στις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Τουρκία για την κράτηση του Αμερικανού ευαγγελιστή πάστορα Άντριου Μπράνσον. «Ελπίζω ότι θα ενεργήσει ορθολογικά», πρόσθεσε.

Δώδεκα τραυματίες σε τουρκικές μεθοριακές πόλεις από ρουκέτες και οβίδες που προέρχονταν από τη Συρία, όπου περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί μέχρι στιγμής εξαιτίας της τουρκικής εισβολής

Δώδεκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν από ρουκέτες και βλήματα όλμου που προέρχονταν από τη Συρία και έπληξαν σημεία σε κωμοπόλεις που βρίσκονται στην τουρκική πλευρά των συνόρων, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι ρουκέτες και τα βλήματα, τα οποία πιστεύεται ότι προέρχονταν από περιοχές που ελέγχονται από την κουρδική πολιτοφυλακή στη Συρία η οποία έχει στοχοθετηθεί από τις τουρκικές δυνάμεις, έπληξαν σημεία στις τουρκικές κωμοπόλεις Ακτσάκαλε, Μπιρέτσικ, Τσεϊλάνπιναρ και Νουσαϊμπίν.

Εξάλλου το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανέφερε σήμερα πως περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί αφότου ξεκίνησε η επίθεση της Τουρκίας εναντίον της πολιτοφυλακής των Κούρδων στη βορειανατολική Συρία.

«Από την Τετάρτη, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί, διαφεύγοντας από τους τομείς των συνόρων (με την Τουρκία), ιδιαίτερα από τις ζώνες του Ρας αλ-Αΐν και του Ντερμπασιγέ», ανέφερε το Παρατηρητήριο διευκρινίζοντας πως οι εκτοπισμένοι κατευθύνονται προς εδάφη που βρίσκονται ανατολικότερα, προς την πόλη Χασακέ.

Civilian casualties in #Tal_Abyad hospital as a result of #Turkish planes airstrikes on the city of Tal Abyad. pic.twitter.com/0KmV5L29JX

— Coordination & Military Ops Center – SDF (@cmoc_sdf) October 10, 2019