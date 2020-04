Είμαι καλά διαμηνύει ο Μπόρις Τζόνσον από το νοσοκομείο

Την ώρα που η κατάσταση της υγείας του Μπόρις Τζόνσον επιδεινώνεται τόσο ο Βρετανοός Πρωθυπουργός όσο και ο εκπρόσωπός του προσπαθούν να πείσουν ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να καθησυχάσει τους πολίτες της Βρετανίας, ο Μπόρις Τζόνσον ανήρτησε στο λογαριασμό του στο twitter μήνυμα προς τους πολίτες πως είναι καλά και σε καλή διάθεση.

Την ώρα που η κατάσταση της υγείας του Μπόρις Τζόνσον επιδεινώνεται, τόσο ο Βρετανός πρωθυπουργός όσο και ο εκπρόσωπός του προσπαθούν να πείσουν ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να καθησυχάσει τους πολίτες της Βρετανίας, ο Μπόρις Τζόνσον ανήρτησε στο λογαριασμό του στο twitter μήνυμα προς τους πολίτες πως είναι καλά και σε καλή διάθεση.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020